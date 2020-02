Étranges publicités sur lavenir.net: comment cela fonctionne?

Plusieurs types de publicités se retrouvent sur lavenir.net. L’une d’elle, contrôlée en interne depuis peu, analyse le contenu des articles pour proposer des annonces plus ciblées.

Vous avez peut-être été étonné de découvrir dernièrement des publicités ciblées en fonction du contenu d’un article sur lavenir.net.

Une publicité pour un service médical dans un article traitant de la santé, une annonce pour les énergies renouvelables dans un papier sur le nucléaire, etc.

La rédaction n’ayant aucune emprise sur le contenu publicitaire, le service commercial travaillant de façon indépendante, nous découvrons, comme vous, les bannières affichées sur le site.

Nous avons voulu savoir comment cela fonctionnait.

Concrètement, des robots scannent nos articles pour en découvrir le contenu et certains espaces publicitaires peuvent ensuite être vendus de façon automatisée via un service de Google, dans ce qu’on appelle la publicité programmatique.

En simplifiant, il s’agit d’un système d’enchères, rassemblant annonceurs et sites vendant des espaces publicitaires. Les deux parties fixent leurs conditions et tentent de les faire se correspondre, le tout automatiquement.

Les annonceurs peuvent ainsi mettre des conditions sur le type de site sur lequel ils veulent afficher leurs publicités. Ils souhaitent ainsi être dans un environnement plus «cohérent» pour montrer leur publicité et donc plus susceptible de convaincre les consommateurs.

C’est en tout cas l’objectif annoncé.

Lavenir.net n’est pas le seul à utiliser ce système, de nombreux sites y recourent, ce qui fait que vous voyez parfois les mêmes publicités partout.

Plusieurs problèmes

Certains cas peuvent malgré tout s’avérer problématique, comme nous l’avons constaté sur notre site.

Il y a par exemple des associations malheureuses, comme cette publicité pour des serviettes hygiéniques affichée dans un article parlant d’un choc toxique dû à un tampon. Au mieux, on jugera l’association douteuse. Au pire, carrément déplacée.

Ce genre de cas est malheureusement difficilement évitable, à cause de l’automatisation du processus de vente des espaces publicitaires.

Les robots ont visiblement bien compris la thématique de l’article, mais l’association d’une publicité sur ce sujet peut sembler inopportun. ÉdA

Il y a aussi des ratés, notamment lorsque des publicités en néerlandais s’affichent sur notre site, pourtant entièrement francophone. Cette erreur est due au fait que les serveurs informatiques par lesquelles vous naviguez sur lavenir.net se trouvent en Flandre, à Grand-Bigard précisément.

La localisation du serveur pouvant être utilisée pour cibler certaines publicités, le programme estime pouvoir afficher des annonces en néerlandais. Ce problème est le plus facile à éliminer et a été globalement éradiqué par nos services en charge du système.

Vous avez peut-être déjà expérimenté la même chose sur d’autres sites, comme YouTube ou Facebook: il suffit que vous passiez par un serveur localisé en Flandre pour que la publicité soit adaptée.

Un exemple de ce genre de raté, sur Facebook ici. ÉdA

Enfin, il y a des publicités mensongères ou peu fiables, renvoyant vers des sites peu sérieux voire douteux. Nous en avons repéré plusieurs, dont certaines ont déjà été bannies du système suite aux remarques de la rédaction et aux contrôles des services commerciaux.

On parle notamment d’une publicité pour le photovoltaïque contenant une fausse information. Mais vous avez peut-être vu passer également ce remède miracle contre l’arthrose «dont votre médecin ne veut pas vous parler». Tout un programme.

Cette publicité a été diffusée sur de nombreux sites, dont celui de L’Avenir. ÉdA

Ces cas qui flirtent plus d’une fois avec la désinformation restent difficiles à repérer.

«Nous avons déjà bloqué en amont plusieurs sortes de publicités que l’on ne souhaitait pas voir sur les sites de notre groupe», nous explique Arnaud Boclinville, qui gère ces publicités au sein des Éditions de l’Avenir. «Mais il est impossible de tout parcourir avant diffusion. C’est la logique des pubs programmatiques. On ne sait pas voir à tout moment quels annonceurs remportent telle ou telle enchère».

Le fonctionnement de ces publicités poussées sur notre site via l’outil publicitaire de Google était auparavant géré par une régie publicitaire externe. Les équipes internes aux Éditions de l’Avenir ont repris le contrôle dessus récemment et il reste quelques configurations à effectuer. D’où certaines surprises dernièrement.