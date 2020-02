Banques alimentaires: «Le nombre de bénéficiaires ne cesse de croître»

2020, décisif pour l’avenir des banques alimentaires

En 2019, les 9 banques alimentaires du pays ont distribué 17 936 tonnes de nourriture (+17% par rapport à 2018), un record absolu dû à la hausse des dons de la grande distribution. Le nombre de bénéficiaires ne cesse de croître. L’an dernier, 168 476 personnes ont fait appel mensuellement à l’aide alimentaire (+6%). Les principales sources d’approvisionnement sont l’aide européenne (37%), la distribution (30%) et l’industrie agroalimentaire (28%).

Or, la réforme du Fonds européen d’aide aux plus démunis menace de réduire drastiquement les budgets dès 2021. «Si les autorités belges se limitent au minimum de 2% imposé par l’Europe, les 12,6 millions€ versés par an pour l’aide alimentaire européenne seraient réduits à 7,4 millions. Près d’un quart de produits de base délivrés en moins aux Banques», déplore Piet Vanthemsche, président de la Fédération qui plaide auprès des responsables politiques pour maintenir, au minimum, le budget actuel.