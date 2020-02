D’Ypres à Tokyo: l’incroyable parcours de la famille Mestdagh et d’Emma Meesseman

«Je cachais mon œil au beurre noir»

Sur Twitter, l’internaute @JGoudeseune a publié des images d’archives de Philip Mestdagh et de ses filles ainsi que d’Emma Meesseman lorsqu’ils étaient membres de l’équipe de basket d’Ypres.

Suite à ce tweet, Emma Meesseman n’a pas tardé à réagir. La talentueuse pivot de 26 ans y ajoute une anecdote jusque-là inconnue: «Je cachais mon œil au beurre noir et mes points de suture après m’être cogné la tête avec la seule et unique Belgian Cat… Antonia Delaere».

Décidément, à l’époque déjà, les Belgian Cats se côtoyaient et n’avaient pas peur d’aller dans les duels…

Fun fact! I was hiding my black eye and stitches after bumping heads with the one and only Belgian Cat Antonia Delaere 😂 12-13 years ago!!! https://t.co/sG0jiXT0Ei