Cambriolage spectaculaire d’agence BNP Paribas Fortis: ils avaient creusé des tunnels

Dans l’affaire du spectaculaire cambriolage d’une agence BNP Paribas Fortis, le procès des cinq suspects débutera en avril devant le tribunal correctionnel

Les cambrioleurs avaient réussi l’an dernier à pénétrer dans la salle des coffres de l’agence bancaire située Belgiëlei à Anvers, via des tunnels reliés aux égouts. Cinq suspects sont prévenus pour vol et participation à une organisation criminelle. Le procès débutera le 1er avril.

L’effraction avait été constatée le 3 février 2019. Vingt-sept coffres avaient été ouverts et un trou avait été découvert dans le sol de la salle des coffres. Il menait à un tunnel, relié aux égouts sous la Belgiëlei. Un deuxième tunnel avait été découvert, menant au sous-sol d’un bâtiment de la Nerviërsstraat. BELGA/JONAS ROOSENS

Trois suspects avaient été arrêtés lors de l’enquête. Il s’agit de deux Géorgiens âgés de 29 et 46 ans ainsi que d’un Belge de 28 ans. Le trio nie son implication dans le cambriolage et affirme avoir seulement fourni du matériel. Deux autres suspects, un Géorgien de 37 ans et un Israélien de 41 ans, seront jugés par contumace. BELGA/JONAS ROOSENS

Le butin de l’opération n’est pas clair. Rien n’a été récupéré depuis.