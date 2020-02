L’enfant star du film «Nanny McPhee» Raphael Coleman est décédé à l’âge de 25 ans

L’acteur britannique Raphael Coleman est décédé à l’âge de 25 ans, rapportait mardi le quotidien The Independent. Il s’était fait connaître en interprétant Éric Brown aux côtés d’Emma Thompson et Colin Firth dans le film «Nanny McPhee», sorti en 2005.

L’information provient d’un tweet posté par la mère du jeune homme.

Rest in peace my beloved son Raphael Coleman, aka Iggy Fox. He died doing what he loved, working for the noblest cause of all. His family could not be prouder. Let’s celebrate all he achieved in his short life and cherish his legacy https://t.co/qFRKPT7rRG