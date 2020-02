Nouvelles perquisitions dans le cadre d’un dossier d’arnaques dans la vente automobile

La police fédérale a procédé mardi matin à une douzaine de nouvelles perquisitions dans le cadre d’une enquête liée à un important dossier d’escroqueries autour de la vente de véhicules d’occasion, a indiqué Éric Van Duyse, porte-parole du parquet fédéral.

L’enquête dans le dossier «mère» est clôturée et la procédure est pendante devant la chambre du conseil à Bruxelles. Mais d’autres dossiers liés à cette importante enquête sont toujours en cours et traités séparément.

Des perquisitions ont été menées mardi matin à une douzaine d’adresses en région bruxelloise, dans le Brabant flamand et en Wallonie, notamment chez un concessionnaire de voitures à Woluwe-Saint-Lambert. Il est question, selon le porte-parole du parquet fédéral, d’arnaques ayant permis à des personnes d’obtenir des véhicules neufs, tandis que le dossier «mère» concerne plutôt des arnaques autour de l’achat de véhicules d’occasion.

Quelque 80 personnes sont suspectées de faire partie d’une organisation criminelle, responsable d’escroqueries via l’achat de véhicules d’occasion et dont les principales victimes sont les vendeurs, des particuliers qui mettaient en vente leurs véhicules via des annonces postées sur des sites Web spécialisés.

De prétendus acheteurs répondaient aux annonces. De faux virements étaient ensuite effectués devant le vendeur, à qui était montrée sur un téléphone ou sur une tablette une fausse confirmation d’envoi de virement bancaire. Puis le véhicule acheté était rapidement exporté vers l’étranger.

Une affaire bien ancrée en Europe

Dans cette affaire, une mobilisation considérable de forces de police a mené, le 7 mai 2019, à quelque 200 perquisitions en région bruxelloise et en région carolorégienne, mais aussi en France, essentiellement sur des sites occupés par des gens du voyage. Ce sont 90 caravanes, 91 voitures et 34 biens immobiliers qui ont été saisis ainsi que des bijoux, de l’argent liquide et des armes.

Par ailleurs, de nombreux mandats d’arrêt européens ont été délivrés à l’encontre de suspects à l’étranger.

Il est question de quelque 1 000 victimes et d’un préjudice total estimé à 6,5 millions d’euros.

En parallèle à ce dossier «mère», d’autres dossiers «périphériques» sont donc ouverts et concernent les «facilitateurs» des arnaques, a précisé mardi le porte-parole du parquet fédéral. C’est dans le cadre de ces dossiers «périphériques» qu’ont eu lieu notamment des perquisitions dans un commissariat de la police locale de Roux, près de Charleroi, et dans les locaux des unités spéciales de la police fédérale à Etterbeek, en région bruxelloise, mais aussi dans les bureaux d’une étude notariale, dans une banque, à la DIV, le service d’immatriculation des véhicules, et dans des garages automobiles comme ce mardi.

Dans le cadre de ces enquêtes, menées distinctement, d’autres personnes sont inculpées, notamment pour corruption, blanchiment d’argent et faux.