Bon démarrage pour le DAB + en Belgique francophone

La diffusion radio sous forme numérique connaît un bon démarrage, depuis son lancement opérationnel le 4 novembre 2019, selon les premiers résultats en Belgique francophone présentés mardi par maRadio, société qui regroupe les radios privées et publiques belges.

Avec 25 antennes déjà diffusées en DAB + (pour digital audio broadcasting + ) en Belgique francophone – et 72 autres, à qui le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a déjà donné une autorisation de diffusion et dont la mise en route est prévue dans les mois à venir – la diffusion numérique se fait une place dans le paysage audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Les résultats sont «au-delà des espérances» de la société, seulement trois mois après le début de la transition. Le réseau numérique, encore au stade embryonnaire du point de vue de la consommation par les auditeurs, semble néanmoins séduire ces derniers de par les avantages qu’il offre par rapport à la diffusion FM, encore très importante dans le paysage audiovisuel belge. D’après les résultats d’un sondage effectué par l’institut Ipsos, 68% des auditeurs francophones savent d’eux-mêmes ce qu’est le DAB + alors qu’ils n’étaient que 25% en 2018. Ce taux monte à 75% lorsque les sondés reçoivent une explication.

Seuls 9% des Belges interrogés sont équipés d’un poste compatible. Parmi ceux-ci, 93% se déclarent satisfaits par le DAB + et 41% seraient prêts à recommander la transition vers ce nouveau mode de diffusion à leur entourage. La tranche d’âge la plus réceptive à ce nouveau canal est celle des 25-44 ans. Parmi les auditeurs qui ne sont pas encore équipés, un sur quatre affirme avoir l’intention d’acheter prochainement un poste numérique.

Parmi les autres canaux de diffusion disponibles, le DAB + n’occupe encore que 6% du volume d’écoute des consommateurs de programmes radiophoniques. Cependant, ce rapport a triplé en un an et s’établit aujourd’hui au même niveau que l’écoute de la radio via la télévision numérique, qui a elle stagné au cours de l’année écoulée.

Parmi les intérêts du DAB + se retrouvent notamment la qualité du son et de la réception, la facilité d’utilisation pour trouver la station voulue, l’affichage de textes et de visuels complémentaires ainsi que la diversification de l’offre, qui a permis l’apparition de nouvelles stations dont la diffusion sur les ondes FM était impossible étant donné la faible quantité de fréquences analogiques disponibles.