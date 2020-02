James, Curry, Harden: le Team USA s’offre une présélection royale de 44 joueurs pour les JO 2020

La présélection des 44 joueurs

Stephen Curry – Damian Lillard – Kyrie Irving – Chris Paul – Russell Westbrook – Mike Conley – Kemba Walker – Kyle Lowry – Marcus Smart – Derrick White – Malcolm Brogdon – James Harden – Klay Thompson – Bradley Beal – Devin Booker – DeMar DeRozan – Donovan Mitchell – Victor Oladipo – Joe Harris

LeBron James – Kevin Durant – Kawhi Leonard – Paul George – Jimmy Butler – Jayson Tatum – Jaylen Brown – Harrison Barnes – Khris Middleton – Tobias Harris – Gordon Hayward – Kyle Kuzma – Brandon Ingram

Anthony Davis – Bam Adebayo – LaMarcus Aldridge – Kevin Love – Montrez Harrell – Draymond Green – Myles Turner – Andre Drummond – Brook Lopez – Mason Plumlee – Dwight Howard – Javale McGee

