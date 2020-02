Tonton, une figure marquante de la Grand-Place de Tournai s’en est allé à 39 ans

Impossible de l’oublier, si vous avez un jour croisé son sourire sur la place de Tournai. Com.

Incontournable, figure bien connue de la Grand-Place de Tournai, Guillaume Bury, alias Tonton, s’en est allé. Brutalement. Ses nombreux amis lui rendent hommage sur les réseaux sociaux.

Si vous avez un jour mis les pieds - ne fût ce qu’une seule fois - au Petrus, resto-brasserie sur la Grand-place de Tournai, vous n’aurez vraisemblablement jamais oublié la bonne humeur et la sympathie de Guillaume Bury, mieux connu sous le surnom de Tonton, qui en était le gérant depuis environ deux ans. Avant cela, il avait bossé un peu au Central, après avoir été gérant pendant environ 8 ans de la pizzeria Pizzarella devenue Via Con Me à l’entrée de la rue des Maux.

Tonton a passé l’essentiel de sa vie professionnelle dans le secteur de l’Horeca, travaillant dans pas mal de bars et de discothèques, notamment dans la cité du Doudou. Il était en effet originaire d’Hornu - il y avait vu le jour le 5 mars 1981 - où son papa tient un garage automobile.

Victime d’un fulgurant problème de santé, Tonton s’en est allé brutalement ce lundi soir.

Depuis, ses nombreux amis inondent les réseaux sociaux de souvenirs, de photos tirées durant les des bons moments passés à ses côtés.

Fidèle en amitié, Tonton l’était aussi à ces propos le décrivant sur son propre profil: «Franc, honnête & trop gentil…»

C’est sûr que son sourire et son affabilité vont manquer terriblement sur la Grand-place de Tournai.

À tous ses amis ainsi qu’à sa famille, nous présentons nos condoléances émues.