Fausse alerte au coronavirus à l’hôpital Marie Curie de Lodelinsart

L’homme qui s’est présenté mardi matin aux urgences de l’hôpital Civil Marie Curie de Lodelinsart (Charleroi) ne souffre pas du coronavirus mais d’un simple état grippal, annonce à Belga Frédéric Dubois, directeur de la communication à l’Intercommunale de Santé publique du Pays de Charleroi (ISPPC).

L’établissement hospitalier avait déclenché mardi matin le protocole prévu pour les cas d’infection potentielle au coronavirus car le patient, dans un état fébrile accompagné de toux, a récemment été en contact avec des collègues de nationalité chinoise qui effectuent régulièrement des allers-retours vers la Chine.

L’homme s’était directement adressé à l’accueil, sans entrer en contact avec d’autres personnes, précise l’hôpital.

Par mesure de précaution, l’équipe médicale, munie de gants et de masques, avait donc immédiatement placé cette personne dans un box d’isolement et a procédé aux trois frottis (deux de la gorge et un du nez) nécessaires qui ont été envoyés au laboratoire de la KU Leuven.