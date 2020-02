Plus de 700 écoles belges participeront ce mardi à l’action Gros pull pour le climat

Plus de 700 écoles belges, soit pas moins de 165 000 élèves et enseignants, participeront mardi à l’action Gros pull de la fondation GoodPlanet en diminuant le chauffage d’au moins 1 °C, et ce afin de réduire leurs émissions de CO2.

Les GoodPlanet Challenges sont au nombre de 5, à savoir manger local et de saison, prévenir les déchets, économiser et rationaliser l’énergie, consommer intelligemment l’eau et se reconnecter à la nature. L’action «Gros pull» est le 3e rendez-vous de la 13e édition de cette campagne nationale adressée à toutes les écoles belges. En Fédération Wallonie-Bruxelles, 545 écoles ont choisi de relever ce challenge.

En Belgique, 74% de l’énergie consommée par les ménages est utilisée pour le chauffage, selon l’analyse de la consommation énergétique des ménages en Belgique réalisée en 2017 par le SPF Économie. GoodPlanet remarque, sur la base des données de Bruxelles Environnement, que diminuer la température d’1 °C permet d’économiser 7% d’énergie. «Le challenge ‘Gros pull’, c’est entre autres conscientiser les participants à la consommation d’énergie et comprendre l’impact sur le climat», explique Marjolaine Blommaert, coordinatrice des GoodPlanet Challenges. «C’est ouvrir les yeux de chacun sur les petits gestes du quotidien qui permettent de consommer moins et d’utiliser plus rationnellement cette précieuse énergie pour diminuer nos émissions de CO2».

Les écoles désireuses d’aller plus loin sont invitées à réduire leur consommation d’électricité en éteignant les appareils en veille, en faisant la chasse au gaspillage énergétique ou en valorisant la lumière naturelle.