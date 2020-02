(Belga) Le temps restera venteux ce mardi avec des averses surtout au sud du sillon Sambre et Meuse, selon les prévisions de l'IRM. En Ardenne, elles pourront prendre un caractère hivernal et un coup de tonnerre ne sera pas exclu. Ailleurs, les éclaircies seront parfois larges et le temps souvent sec à une petite ondée près. Les maxima seront compris entre 1 degré en Hautes Fagnes à 8 degrés dans le centre. Le vent d'ouest-sud-ouest sera encore assez fort à fort à l'intérieur du pays, très fort à la côte. Les rafales pourront atteindre 90 km/h.

Ce soir et cette nuit, des éclaircies seront présentes au nord du sillon Sambre et Meuse sous un temps généralement sec. En Ardenne, un faible risque d'averses (hivernales) demeurera. Les minima oscilleront entre -2 degrés en Hautes Fagnes et 4 degrés dans l'ouest. Le vent d'ouest-sud-ouest diminuera pour devenir généralement modéré à assez fort à l'intérieur du pays et assez fort à fort à la côte et sur les sommets. Les rafales souffleront jusqu'à 75 km/h en soirée, diminuant autour de 60 km/h durant la nuit. (Belga)