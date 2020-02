Tempête Ciara - La Corse fait face à un gros coup de vent

(Belga) Après le passage de la tempête Ciara sur l'ouest de l'Europe, un coup de vent frappait dans la nuit de lundi à mardi la Corse placée en vigilance orange avec des rafales qui vont dépasser les 220 km/h.

Sur l'île méditerranéenne française, les vents soufflaient violemment dans la nuit de lundi à mardi, avec des rafales de 150 à 220 km/h. Ces vents violents devaient perdurer jusqu'en matinée de mardi. Ils devraient ensuite faiblir progressivement mardi en cours d'après-midi. Ces conditions météo ont attisé un incendie qui a démarré à la mi-journée à Pietracorba, dans le Cap Corse, et avait parcouru 70 hectares lundi soir, poussé par des vents tourbillonnants avec des pointes à 140 km/h. Aucun moyen aérien ne pouvait être engagé, ont indiqué les pompiers. En Corse-du-Sud, 200 pompiers restaient également mobilisés sur l'incendie de Quenza placé "sous surveillance active". Ce coup de vent oblige à suspendre toute activité portuaire mardi au départ de Bastia et de l'Ile Rousse et à détourner tous les vols à destination de Calvi vers Bastia, a annoncé la préfecture. (Belga)