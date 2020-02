VIDÉO | Arbres au sol, toitures arrachées, rafales à 120 km/h: la tempête Ciara a secoué la Wallonie

Depuis dimanche, la tempête Ciara cause de nombreux dégâts en Belgique. En Wallonie et à Bruxelles, les pompiers ont réalisé des centaines et des centaines d’interventions.

Arbres couchés au travers de la route, toitures arrachées, abris de jardin envolés,… La tempête Ciara n’a pas épargné la région wallonne et la région de Bruxelles.

La plupart des dégâts sont matériels et les images sont spectaculaires.

De la Wallonie picarde à la province de Luxembourg, en passant par la région de Namur et la capitale, aucune province du pays n’a été épargnée.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un record, la tempête Ciara a même atteint 120 km/h (33,4m/sec). Cette donnée a été enregistrée ce dimanche vers 21h20 à Blankenberge, assurait le météorologue David Dehenauw.

Le record date, quant à lui, du 25 janvier 1990 avec une rafale de 168 km/h enregistrée à Beauvechain.