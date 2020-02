VIDÉO | Dele Alli présente ses excuses après une mauvaise blague sur le coronavirus

Auteur d’une blague très maladroite, aux relents racistes, sur le coronavirus, le milieu de Tottenham a dû présenter ses excuses.

Alors que le coronavirus a déjà provoqué la mort de 900 personnes en Chine, avec 40.000 cas recensés dans le monde, Dele Alli s’est permis un «trait d’humour» qui a évidemment provoqué un tollé sur les réseaux sociaux.

Sur Snapchat, le milieu de Tottenham a filmé un homme asiatique dans un lounge d’aéroport. On le voit ensuite avec un masque sur la bouche et une bouteille de solution antiseptique pour les mains, avec la légende: «Le virus devra être plus rapide que ça pour m’infecter.»

Bernardo gets a ban for joking with his best friend but Dele Alli can do this to a stranger? pic.twitter.com/bZ4pPmvEyH — Kai (@BlueCitizenn) February 9, 2020

Devant les accusations de racisme, le jeune footballeur de 23 ans a retiré sa vidéo et s’est ensuite excusé sur le réseau social chinois Weibo. «Ce n’était pas drôle. Je l’ai réalisé immédiatement et j’ai enlevé la vidéo. On ne peut pas blaguer à ce sujet. J’envoie tout mon amour et mes pensées à tout le monde en Chine», rapporte la BBC.

Polémique éteinte? On verra bien.