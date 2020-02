Cinquante-et-une nouvelles interventions des pompiers à Bruxelles

Les pompiers de Bruxelles sont encore intervenus à 51 reprises ce lundi entre 06h00 et 12h00, pour des dégâts causés par la tempête Ciara.

Huit arbres arrachés ou brisés ainsi que 43 objets divers tombés sur les voiries ou menaçant de tomber ont été recensés. Quinze interventions sont toujours en cours et une cinquantaine sont en attente, a indiqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers bruxellois.

Par ailleurs, à Bruxelles, le tunnel Stéphanie en direction du centre est fermé à la circulation, selon Mobiris. Les voiries traversant la Forêt de Soignes et la sortie Groenendaal du Ring en direction d’Uccle sont également fermées à cause du vent fort et des risques de chutes d’arbres.

Du côté de la Stib, le trafic de plusieurs lignes de tram est toujours interrompu et remplacé par des navettes de bus. C’est le cas de la ligne 3 entre Van Praet et Esplanade et de la ligne 7 entre Van Praet et Heysel. C’est également le cas de la ligne 44 entre Quatre Bras et Tervuren Station et de la ligne 39 entre Stockel et Ban-eik.