Un homme victime d’une tentative de meurtre à Genval

Un quadragénaire a été victime d’une tentative de meurtre, dimanche en fin d’après-midi, sur la voie publique à Genval, dans l’entité rixensartoise, a-t-on appris lundi auprès du parquet du Brabant wallon.

Une bagarre a opposé trois individus se trouvant dans la rue du Cerf, dimanche vers 16h45. Pour une raison encore indéterminée, la rixe a dégénéré. L’un des belligérants, a alors sorti une arme blanche et frappé un second. Celui-ci, un homme né en 1975, a reçu au moins deux coups de couteau au niveau du visage. Il a été grièvement blessé et son pronostic vital était engagé au moment de son admission à l’hôpital.

L’auteur présumé des coups de couteau, né en 1984, a été interpellé, tout comme le troisième individu, de deux ans son cadet. Les deux suspects ont été privés de liberté.

Au vu de la gravité des blessures occasionnées, un juge d’instruction a été saisi du dossier relatif à ces faits qualifiés de tentative de meurtre, indique la porte-parole du parquet brabançon, précisant que le rôle précis de chacun reste à déterminer.