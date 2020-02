Thibaut Courtois élu joueur du mois en Espagne, une première pour un Belge

Thibaut Courtois a été récompensé de sa récente très bonne forme. Le portier du Real Madrid a été élu Joueur du mois de janvier dans le championnat espagnol, devenant le premier Belge à recevoir cette distinction. La Liga l’a annoncé lundi sur son site officiel.

Courtois, arrivé dans la capitale espagnole en août 2018, dispute une saison pleine avec les troupes de Zinédine Zidane. L’ancien joueur de Genk, de l’Atlético Madrid et de Chelsea a joué 20 rencontres de championnat et est parvenu à garder ses filets intacts à 11 reprises. Son total est de 14 clean sheets en 27 rencontres toutes compétitions confondues.

🏆 @thibautcourtois, Player of the Month for January in #LaLigaSantander. 💜



👏 Congratulations! 👏