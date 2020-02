«Désolé d’avoir mis 18 ans à venir ici»: Eminem a enflammé les Oscars avec son apparition surprise

L’apparition d’Eminem sur la scène des Oscars a été l’un des moments forts de la cérémonie, hier soir, à Hollywood. Le rappeur s’est d’ailleurs excusé d’avoir boudé son prix reçu en 2003.

Dès que les premières notes de «Lose yourself» ont retenti dans le «Dolby Theatre», il était évident qu’Eminem allait marquer la soirée des Oscars.

Son flow a enflammé la salle, qui lui a d’ailleurs réservé une standing ovation à la fin de sa chanson. Un moment rare, unanimement salué.

Monter sur cette mythique scène, Marshall Mathers aurait pu le faire bien plus tôt.

En effet, le rappeur américain avait remporté l’oscar de la meilleure chanson originale, en 2003, pour ce titre présent sur la bande originale du film «8 Mile» qui mettait en scène Eminem et son parcours.

Le gagnant de ce prix est habituellement invité à interpréter son morceau sur la scène des oscars, ce qu’Eminem n’avait pas fait, ne croyant pas avoir la moindre chance.

Hier soir, le rappeur n’a pas manqué son rendez-vous.

Il s’est d’ailleurs excusé dans un message posté sur Twitter. Reprenant un morceau des paroles de «Lose yourself», il a remercié les Oscars. «Merci de m’avoir reçu. Désolé d’avoir mis 18 ans à venir ici».

Look, if you had another shot, another opportunity... Thanks for having me @TheAcademy. Sorry it took me 18 years to get here. pic.twitter.com/CmSw2hmcZo