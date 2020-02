Tempête Ciara: 400 interventions dans la zone de secours de Wallonie picarde

Lundi matin, les pompiers de la zone de Wallonie picarde comptabilisaient déjà 400 interventions liées à la tempête Ciara.

La zone de secours de Wallonie picarde (Zwapi) nous a fait parvenir les statistiques des interventions liées aux conséquences de la tempête Ciara ces dimanche et lundi, à 8 h 20. À cette heure, les équipes comptabilisaient pas moins de 378 interventions réalisées au quatre coins de la zone. Statistiques CIARA de la zone de secours de Wapi. EdA

Un chiffre qui devrait être dépassé avant la fin de journée. Statistiques CIARA de la zone de secours de Wapi. EdA

Ces interventions concernaient essentiellement des branches arrachées, des arbres couchés sur des voiries ainsi que des problèmes de toiture arrachée comme à la piscine d’Ath qui a été fermée à la population et le restera durant plusieurs jours. Ou encore, à Bassilly, par exemple, où il a fallu mettre des chevaux à l’abri suite à l’envol de la toiture de leur écurie.

On le lira dans les tableaux repris avec cet article, c’est tout logiquement dans les plus grosses communes que l’on dénombre le plus grand nombre d’interventions: 101 à Tournai, 68 à Ath, 52 à Mouscron, 35 à Beloeil et 32 à Péruwelz. Viennent ensuite Bernissart avec 27 interventions, Celles, 12 et Brunehaut, 10.