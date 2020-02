Rénovation du pont de Bouvy à La Louvière: on y est presque

Il n’y a plus grand-chose à faire pour rendre le pont de Bouvy à la circulation. Mais Infrabel est tributaire de la météo.

Trois mois. C’est le temps qu’aurait dû prendre le remplacement du pont de Bouvy, qui enjambe les voies ferrées à proximité de la gare de La Louvière-Sud, à la jonction des rues Omer Thiriar et de Bouvy.

Onze mois plus tard, le chantier n’est pas encore terminé. Infrabel a connu diverses mésaventures liées à un non-respect du cahier des charges. Il a fallu notamment composer avec un sous-traitant qui avait tenté de refourguer des poutres de qualité inférieure à celle réclamée. D’autres malfaçons ont été constatées, concernant la chape.

Le dernier délai donné par Infrabel renvoyait au début de ce mois… Où force est de constater que les travaux ne sont pas encore terminés. Dans un courrier adressé au bourgmestre Jacques Gobert, le gestionnaire du réseau fait le point sur les travaux qu’ils restent à faire et le délai avant de libérer le pont.

Soit deux jours pour effectuer le grenaillage et la pose de vernis pour assurer l’adhérence de la chape, deux autres jours pour la pose de la chape et de la couche de protection, deux jours pour la pose des bordures et des trottoirs et un jour pour l’asphaltage.

Soit cinq jours… mais «un temps sec et des températures positives sont néanmoins indispensables pour garantir un travail durable et de qualité», précise Infrabel qui espère néanmoins «que ces conditions seront rencontrées dans les prochains jours afin de rendre le pont à ses usagers pour la fin du mois de février.»

En tout cas pour cette semaine, ça semble cuit au vu des prévisions météorologiques. Encore un peu de patience…