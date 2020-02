Tempête Ciara: près de 300 interventions entre minuit et 6h dans la région de Dinant/Philippeville

«La situation s’est calmée mais on va avoir du boulot toute la journée, comme souvent dans ce genre de cas», a indiqué Marc Léonard. (photo d’illustration) BELGA

Ce lundi matin, la situation s’est calmée pour les pompiers de la zone Dinaphi (Dinant-Philippeville) mais ils ont accumulé près de 300 interventions cette nuit.

Les pompiers de la zone Dinaphi (Dinant-Philippeville) sont intervenus à 292 reprises, entre ce dimanche 18h et ce lundi matin 6h, dans le cadre de la tempête Ciara, a indiqué le directeur opérationnel de la zone, Marc Léonard.

Leurs interventions ont été dans la continuité de celles réalisées dans la journée de ce dimanche. «À savoir pour des arbres qui sont tombés et des ardoises et tuiles envolées. Ce lundi matin, la situation s’est calmée mais on va avoir du boulot toute la journée, comme souvent dans ce genre de cas», selon Marc Léonard.

Un blessé léger est par ailleurs à signaler à la suite d’une chute d’arbre sur une voiture à Gendron-Celles (Houyet). «Un homme a été légèrement blessé à cause des débris de verre», poursuit Marc Léonard.

Les conditions climatiques ont par ailleurs provoqué un accident ce lundi matin vers 6h sur la E411 à Sovet, vers Bruxelles. La chaussée a été temporairement fermée à la circulation dans ce sens de circulation car le véhicule impliqué obstruait la berme centrale et la bande de gauche mais aussi parce qu’un poteau électrique menaçait de tomber.

Les pompiers ont par ailleurs été appelés pour quelques coulées de boues, notamment Villers-le-Gambon (Philippeville). «Mais rien pour des inondations dans des habitations. Au niveau des cours d’eau, on n’a rien eu de particulier non plus», conclut Marc Léonard.