VIDÉO | Le PSG se fait peur à Lyon (4-2): revoyez l’autobut gag de Marcal

Ce dimanche soir, les Parisiens se sont imposés dans la douleur face à Lyon (4-2). Une rencontre marquée par un but malchanceux de Marcal.

Privé de plusieurs de ses cadres, Paris a assuré l’essentiel avec la victoire 4-2 dimanche au Parc des princes face à Lyon. Mais la défense parisienne, certes sans Thiago Silva, Marquinhos et Juan Bernat, a inquiété en se rendant coupable de largesses défensives, à neuf jours du 8e de finale aller de Ligue des champions à Dortmund.

Impressionnants en première période, les Parisiens se sont fait peur après la pause. Le leader a ouvert le score par Di Maria (22e), puis doublé la mise par Mbappé (38e).

Malheureux Marcal

À la 47e minute, Mbappé tente une incursion sur le flanc gauche et fait une petite passe dans le rectangle à Draxler. La passe en retrait est repoussée une première fois par Thiago Mendes. L’Allemand, qui avait suivi, reprend le ballon et retente une passe au ras de sol. Fernando Marcal tente ensuite de dégager le ballon, qui a terminé… dans le but.

Lyon est revenu à un but des Parisiens grâce à Terrier (52e) et Dembélé (59e), mais Cavani a douché les espoirs lyonnais en fin de rencontre (79e), en inscrivant le 4-2.

Bref une soirée à oublier pour les Lyonnais, 9e au classement et à 7 points des premières places européennes. Le PSG, sans rassurer, garde la tête avec 61 points.