Ciara en province de Luxembourg: alerte orange maintenue, des arbres sur plusieurs routes

La province de Luxembourg a été balayée par la tempête Ciara dimanche et durant la nuit de dimanche à lundi.

En province de Luxembourg, les services de secours sont sur le pont depuis hier. Et ils n’ont guère arrêté durant la nuit. Les interventions ont été nombreuses, entre autres à cause de plusieurs arbres tombés sur la chaussée. Que ce soit rue de Saint Hubert en direction de Fauvillers, sur la route de Hotton à Étezée, à plusieurs endroits à La Roche, sur la N4 à Malmaison, sur la route Forrieres – Masbourg, sur la route Saint-Medard – Bertrix ou encore entre Arville et Awenne ainsi qu’à l’entrée de Manhay. Mais dans l’ensemble, il n’y a pas de gros problème sur le réseau routier et autoroutier.

Si les vents doivent normalement se calmer en cours de matinée, la province de Luxembourg reste néanmoins en alerte orange, indique le gouverneur Olivier Schmitz. «Prudence et vigilance restent donc de mise», indique-t-il.

En ce qui concerne les écoles, aucune décision de fermeture n’a été prise par les autorités compétentes, ajoute le gouverneur: «La situation ne le justifie pas. Les vents se sont atténués en fin de nuit et la tendance devrait se confirmer dans les prochaines heures.» Au Grand-Duché, les écoles sont par contre fermées.

Le commandant de la zone de secours, Stéphane Thiry, tiendra une conférence de presse à 11h pour faire un point sur la situation.