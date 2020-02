Tempête Ciara: les pompiers de Mons et de La Louvière sollicités près d’un demi-millier de fois

Les pompiers de Mons sont sortis en intervention plus de 250 fois entre hier et aujourd’hui. Dans la région du Centre, à La Louvière et à Binche, on annonce plus de 200 interventions.

Les pompiers de zone de secours Hainaut-Centre ont été très sollicités ce dimanche et dans la nuit, en raison du passage de la tempête Ciara. On compte les interventions par dizaines.

Les pompiers de Mons sont sortis en intervention plus de 250 fois entre dimanche et lundi. Dans la région du Centre, à La Louvière et à Binche, on annonce plus de 200 interventions.

Dans les deux régions de la zone, les pompiers sont essentiellement intervenus pour dégager de gros arbres ou des câbles tombés sur la chaussée, ainsi que pour des dégâts de toitures. Lundi matin, on ne signalait toutefois pas de dégâts majeurs causés par la tempête dans la zone Hainaut-Centre.