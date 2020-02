EN DIRECT | La plus forte rafale soufflée par la tempête Ciara a atteint 115 km/h

Tempête Ciara: suivez la situation en direct ici, province par province. Des vents de 115 km/h ont été enregistrés à Middlekerke, ce qui en fait la plus forte rafale observée jusqu’ici sur le territoire belge.

L’IRM a émis un avertissement de code orange (rafales de 101 à 130 km/h) jusqu’à lundi matin, suivie du code jaune (80 à 100 km/h) pour le reste de la journée.

La Belgique subira des vents forts jusqu’à lundi soir compris. En seconde partie de nuit et temporairement encore lundi matin, les rafales pourront atteindre 90 à localement 110 km/h, indique l’IRM. Le risque de dégâts restera donc élevé.

«115 km/h à Middelkerke, c’est jusqu’à maintenant la plus forte rafale observée sur le territoire belge. Il n’est pas exclu d’avoir de plus fortes rafales durant les orages locaux que nous avons eu car on n’observe le vent que sur 28 endroits», a écrit le monsieur météo belge sur Twitter vers 4h du matin.

Concernant la pluie, quelque 25 à localement 40 l/m2 de précipitations en 24h de temps étaient attendus à partir de dimanche soir au sud du sillon Sambre et Meuse. Ailleurs, les quantités de précipitations se situeront plutôt autour de 20l/m2.

Province de Namur

Entre-Sambre-et-Meuse: des appareils électriques brûlés

Un arbre s’effondre sur le halage du bord de Sambre à Namur

Les tonnelles s’envolent au Brico Plan-it de Châtelineau

Sambreville et Floreffe : arbres et poteaux sur les routes

Philippeville : premiers dégâts du vent

Province du Brabant Wallon

Plusieurs arbres au sol à Ittre

Un poteau d’éclairage s’écrase sur la N238

Un arbre chute et bloque la circulation entre Wavre et Rixensart

Un arbre tombe en travers de la route aux ruines de Villers

Province de Hainaut

La tempête fait chuter le coq de l’église de Pecq

Bassilly: un pignon de l’église s’effondre

Un arbre chute sur la N5 à Gerpinnes, une rue fermée à la circulation à Gouy-lez-Piéton

Tempête : plusieurs interventions dans la région de Mouscron

La zone de secours de Wallonie picarde est prête

La drève d’Anvaing fermée à la circulation

Province de Liège

30 m2 du toit de la piscine de Huy se sont envolés

Un arbre endommage une maison à Huy

le toit de la piscine de Huy menace de s’envoler

Modave : Quatre routes fermées et plusieurs arbres tronçonnés

Tempête Ciara : trois groupes électrogènes installés à Amay

« Un villersois averti… ne sort vraiment pas de chez lui »

Huy : un arbre chute sur une habitation

Verviers : déjà 17 interventions pour les pompiers

Tempête Ciara : plusieurs arbres sont tombés sur les routes en région liégeoise

Entre Huy et Hannut, une quarantaine d’interventions actuellement

Province de Luxembourg

Tempête Ciara : la route Hotton – Marenne fermée à la circulation

Déjà 46 interventions et un arbre sur une maisonnette

Bruxelles

La rue de l’Évêque fermée à la suite de châssis tombés

Plusieurs lignes de trams interrompues

Tempête Ciara : de nombreux arbres tombés en région bruxelloise

Un morceau de façade s’effondre sur le boulevard du Midi à Bruxelles

