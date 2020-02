Décès de la grande soprano italienne Mirella Freni

(Belga) L'une des plus grandes sopranos italiennes, Mirella Freni, est décédée dimanche à l'âge de 84 ans à son domicile de Modène des suites d'une longue maladie, ont indiqué des élus de sa région à la presse italienne.

L'annonce a suscité immédiatement un florilège d'hommages sur les sites spécialisés d'opéra de la planète. Née à Modène (nord) comme le ténor Luciano Pavarotti, elle a été sa partenaire sur scène et une grande amie. Elle a partagé du reste la même nourrice que Luciano Pavarotti, leurs deux mères travaillant dans la même usine de tabac et ne pouvant pas les allaiter. Mirella Freni fut une vedette de "l'après-Callas" à la Scala de Milan. Elle a particulièrement brillé dans le répertoire italien, notamment dans les rôles de Mimi ("La Bohème" de Puccini) et Desdémone ("Otello" de Verdi). Mirella Freni fut très appréciée de Herbert von Karajan, dont elle deviendra la soprano fétiche pour les opéras italiens. Elle avait épousé en secondes noces le basse bulgare Nicolai Ghiaurov, qui la motiva à se lancer aussi dans le répertoire russe. Elle avait fait ses adieux au monde lyrique, à l'Opéra de Washington en 2005, à l'âge de 70 ans en interprétant Jeanne d'Arc jeune fille, après un demi-siècle d'une grande carrière internationale. (Belga)