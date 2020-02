EuroMillions Basket League - Eddy Casteels prolonge comme coach de Louvain

(Belga) Eddy Casteels a prolongé de trois ans son contrat de coach principal de l'équipe de basket de Louvain. Les Leuven Bears ont confirmé la nouvelle dimanche. Le contrat a été signé samedi soir après la belle victoire 83-80 à domicile face à Louvain.

Casteels est en charge de Louvain depuis janvier 2018. Il a été à la tête de l'équipe nationale masculine entre 2005 et 2018. Il compte des titres à la tête d'Anvers en 2000, Ostende en 2002 et Charleroi en 2008. Il a également été nommé trois fois entraîneur de l'année. Sous sa direction, Leuven Bears connaît actuellement une saison bien meilleure que les années précédentes. L'équipe se trouve actuellement à une belle quatrième place derrière Mons, Ostende et Anvers. L'espoir d'être enfin de nouveau présent en playoffs est réel. . (Belga)