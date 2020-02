Le débrief sportif du week-end: les Belgians Cats aux JO, Clijsters bientôt de retour, Benteke buteur

Les Belgian Cats qualifiées pour les JO, Clijsters de retour plus tôt que prévu et une première médaille d’or pour Matthias Casse, l’actualité était riche ce week-end. -Montage ÉdA – Photos : Belga, AFP

Les Belgian Cats se qualifient pour les Jeux Olympiques de Tokyo, Benteke retrouve le chemin des filets après une longue disette, Clijsters de retour plus tôt que prévu, une première médaille d’or pour Matthias Casse… Voici quelques-uns des moments forts de ce week-end.

Pro League: Colassin à nouveau buteur, le triplé de Rezai, Mouscron retrouve la victoire

Anderlecht s’est montré séduisant avec une équipe très jeune

Les Mauves ont accroché un point, mais auraient pu en prendre trois, avec plus d’efficacité à la finition. Un éternel souci. Gand – Anderlecht: 1 – 1

Anderlecht est capable de prendre deux points contre Gand (3-3 à l’aller), mais aucun contre Ostende. C’est un peu le résumé de sa saison, entre quelques hauts, comme hier soir, mais aussi trop de bas, comme trop souvent. Et cela pourrait lui coûter les play-off 1.

Charleroi engrange sa première victoire en 2020

Grâce surtout à un triplé de son buteur iranien, Charleroi engrange son premier succès de l’année et écarte Zulte Waregem (4-0) de la course aux Play-off 1

Mouscron n’avait plus gagné depuis le 13 décembre

Mouscron a mis fin à une série de quatre défaites consécutives samedi lors de la 25e journée du championnat. L’Excel a battu Ostende 3-1.

Eupen s’incline lourdement à Saint-Trond, une victoire bonne pour le moral au Cercle Dans les autres rencontres, Eupen s’est incliné 5-2 à Saint-Trond, avec notamment un triplé de Asamoah pour les Canaris. Eupen est 13eme avec 26 points. En bas de tableau, le Cercle s’est imposé en fin de rencontre face à Malines, grâce à un but de Stef Peeters. Le Cercle n’avait plus gagné depuis le 21 décembre. + À LIRE | Le Cercle se rebiffe, Malines patauge toujours, Asamoah exclu après avoir crucifié Eupen

Benteke buteur, Witsel et Dortmund s’inclinent, Januzaj remporte le derby basque et Courtois continue sa marche en avant avec le Real

Benteke marque mais ne peut empêcher la défaite de Crystal Palace à Everton

Christian Benteke n’avait plus marqué en Premier League depuis le 21 avril 2019 à Arsenal. Samedi à Everton, Christian Benteke (Crystal Palace) a enfin mis un terme à une période de disette longue de 17 rencontres et 765 minutes de jeu. Ce but n’a pas évité la défaite aux Eagles, battus 3-1 à Goodison Park lors de cette 26e journée de championnat.

GOOOOAAALLLL 🇧🇪 ?



Christian Benteke n'avait plus marqué en Premier League depuis 2?9?3? jours !



Cela va lui faire un bien fou.#EVECRY pic.twitter.com/nV1ajFcaea — VOOsport (@VOOsport) February 8, 2020

Witsel, titulaire, s’incline avec Dortmund

Dortmund, avec Axel Witsel titulaire toute la rencontre, s’est incliné 4-3 au Bayer Leverkusen samedi, lors de la 21e journée de Bundesliga. Thorgan Hazard est monté à la 86e minute du match alors que le score était acquis.

Entré en cours de jeu, Januzaj et la Sociedad s’imposent contre Bilbao

La Real Sociedad a décidément le vent en poupe! Trois jours après sa qualification en demi-finale de la Copa del Rey aux dépens du Real Madrid (4-3), elle a en effet battu l’Athletic Bilbao, également victorieux en coupe d’Espagne (1-0 face au FC Barcelone), 2-1, dimanche devant 36.730 spectateurs dans son enceinte d’Anoeta, pour le compte de la 23e journée de la Liga.

Courtois encaisse, mais le Real s’impose aisément à Osasuna

Le Real Madrid de Thibaut Courtois s’est imposé 1-4 à Osasuna dimanche en fin d’après-midi pour le compte de la 23e journée de Liga. Menés 1-0, les Madrilènes ont inversé la tendance afin de signer un cinquième succès de rang et ainsi mettre la pression sur son dauphin du FC Barcelone, qui se rend dimanche soir la pelouse du Betis.

Les Belgian Cats qualifiées pour les Jeux Olympiques de Tokyo

Dans un Versluys Dome acquis à sa cause, l’équipe nationale belge féminine de basket s’est imposée 53-61 contre la Suède dans son troisième match du tournoi de qualification olympique de basket féminin, dimanche à Ostende.

Les Red Lions prennent leur revanche sur l’Inde

Les Red Lions, l’équipe nationale belge masculine de hockey, première mondiale, ont pris leur revanche contre l’Inde lors du sixième match de la Belgique en Hockey Pro League. Après leur défaite 2-1 samedi devant la 4e nation mondiale, les Belges se sont imposés 2-3 dimanche au Kalinga Stadium de Bhubaneswar, théâtre du sacre mondial des Red Lions fin 2018.

Tennis: Clijsters de retour à Dubaï et Goffin battu en demi-finale à Montpellier

Kim Clijsters a annoncé son retour plus tôt que prévu

Kim Clijsters a avancé la date de son retour à la compétition. L’ancienne numéro 1 mondiale a annoncé dimanche qu’elle effectuera son come back au tournoi WTA de Dubaï, qui a lieu du 17 au 22 février, elle qui avait initialement prévu de reprendre début mars à Monterrey.

Goffin s’arrête en demi-finale du tournoi de Montpellier

David Goffin n’est pas parvenu à rejoindre la finale de l’Open Sud de France de tennis, samedi à Montpellier. Le 10e mondial s’est incliné après 2h22 de jeu et trois sets – 6-3, 1-6, 7-5 - devant le Canadien Vasek Pospisil (ATP 132) en demi-finale de cette épreuve ATP 250 en salle, jouée sur surface dure et dotée de 542.695 euros.

Judo: une première médaille d’or pour Matthias Casse et une défaite historique de Teddy Rinner

Matthias Casse remporte le prestigieux tournoi de judo de Paris

Matthias Casse, 22 ans, a remporté le prestigieux tournoi de judo de Paris, classé dans la plus haute catégorie (Grand Chelem) dimanche au Palais omnisports de Paris-Bercy. En finale de la catégorie des moins de 81 kg, le N.2 mondial et vice-champion du monde a battu Sharofiddin Boltaboev (IJF 18).

Teddy Rinner était invaincu depuis 154 combats

Teddy Rinner a été battu pour la première fois depuis 10 ans lors du tournoi de Paris, ce dimanche.

Hockey Indoor: les Watducks et le White Star sont champions

3eme titre féminin consécutif pour les Watducks

Comme lors des deux saisons précédentes le Waterloo Ducks s’est imposé dans la finale féminine des Belfius Indoor finale, le championnat de Belgique de hockey en salle, dimanche au Dôme de Charleroi. Et comme en 2018 et 2019, les Brabançonnes wallonnes ont émergé lors de la séance des shoot-outs, l’emportant 3-2 face au Racing de Bruxelles après un partage 3-3 au terme du temps réglementaire.

Le White Star l’emporte aux shoot-outs

Le White Star a prolongé son titre de champion de Belgique messieurs de hockey en salle, dimanche au Dôme de Charleroi. Les Everois ont partagé l’enjeu 6-6 avec l’Amicale Anderlecht au terme du temps réglementaire de cette finale des playoffs, mais l’ont ensuite emporté 2-0 aux shoot-outs.

