C’est décidé: Benoît Franck quittera Fize B fin de saison

Le coach de Fize B ne prolongera pas l’aventure au-delà de cette saison. Après trois campagnes, c’est la fin d’un cycle.

C’était dans l’air et c’est désormais officiel: Benoît Franck et Fize B sépareront leur destinée en fin de saison. Celui qui gère l’équipe B du club en P3A et le cercle villersois ont pris la décision d’un commun accord. «Cela fait longtemps que je pense à cette décision et, là, elle est ferme et définitive, confie le T1 fizois. J’en ai parlé au club qui est arrivé à la même conclusion que moi: je ne dois pas faire la saison de trop. Je pense qu’on est arrivé à la fin d’un cycle. On m’a dit en plus que je n’aurais pas plus de moyens pour mon équipe B. Cela allait donc être aussi compliqué que cette saison. Car c’est loin d’être facile de gérer une seconde équipe. J’ai envie de passer à autre chose. Je reste disponible dans la foulée pour un autre challenge mais si aucun club ne pense à moi, j’irais voir un match de temps en temps les dimanches… » À Fize, on souligne le travail effectué par Benoît Franck ces 3 dernières saisons. «Nous sommes très contents des services de Benoît, assure Jean-Guy Eyckmans. En espérant le sauvetage cette saison. Un cycle se termine et pour le bien de tout, il faut passer à autre chose… »

Qui pour lui succéder? On devrait y voir plus clair dans les prochains jours. Le nom de Grégory Vandormael circule mais la procédure de recrutement n’est pas encore arrivée à son terme. En attendant, objectif sauvetage pour Fize B , actuel 12e de sa série et pas encore assuré de son maintien. « Je n’ai pas d’ultimatum et il n’est pas question que je parte de moi-même, assure Benoît Franck. Mais je veux finir ma mission au club sur une bonne note…»