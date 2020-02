Un pignon de l’église s’effondre

La tempête Ciara a gravement endommagé l’église de Basssilly (Silly, dans le Hainaut occidental), dimanche en fin d’après-midi. Un pignon s’est effondré.

Il faudra attendre la journée de ce lundi afin d’établir un bilan plus précis des dégâts, mais ceux-ci sont manifestement importants. Un pignon, au nord-ouest de l’église, s’est complètement effondré vers 17h. Il a laissé une ouverture béante sous la toiture. Des pierres et des briques ont chuté à l’intérieur de l’église, et à l’extérieur, dans le cimetière. Il y a des dégâts de part et d’autre. Dans le cimetière, des pierres ont littéralement éventré certaines tombes. Dans l’église, l’inquiétude était aussi importante, dimanche soir, pour l’orgue de l’édifice.

Au-delà d’une sécurisation des lieux, les interventions ont dû être limitées, ce dimanche: il était impensable d’envisager à ce moment un bâchage du pignon, cette opération se révélant évidemment trop risquée en raison des bourrasques.

Les pompiers d’Enghien et les services communaux de Silly sont intervenus rapidement, dimanche, afin de prendre les premières mesures. Sur place, on retrouvait également les responsables de la fabrique d’église et des membres du collège communal, Hector Yernault et Antoine Rasneur. Chacun espérait que la toiture ne soit pas davantage ébranlée dans le courant de la soirée.