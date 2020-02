Matthias Casse (-81 kg) remporte sa première médaille d’or en Grand Chelem

Matthias Casse, 22 ans, a remporté le prestigieux tournoi de judo de Paris, classé dans la plus haute catégorie (Grand Chelem) dimanche au Palais omnisports de Paris-Bercy.

En finale de la catégorie des moins de 81 kg, le N.2 mondial et vice-champion du monde a battu Sharofiddin Boltaboev (IJF 18). La décision est tombée après 1:01 dans le golden score quand l’Ouzbek a écopé de sa 3e pénalité pour non combativité, synonyme d’élimination.

Au cours d’un combat très fermé, au cours duquel Boltaboev, tombeur en demi-finales du Japonais Sotaro Fujiwara (IJF 6) et surtout du numéro 1 mondial l’Israélien Sagi Muki, champion du monde en titre, en quarts, a attendu – en vain – le contre. Son attentisme lui a valu un premier shido (avertissement) après 1:51 de combat, puis un 2e après 3:31. Quand le 3e a été adressé aux deux judokas après 61 secondes dans la prolongation, la médaille d’or revenait automatiquement à Matthias Casse.

Casse, vainqueur du Masters en 2019, décroche sa 4e médaille en Grand Chelem, après l’argent à Abu Dhabi en 2018 et le bronze en 2019 à Bakou et Düsseldorf. Il n’avait jamais fait mieux qu’une 7e place à Paris.

Casse avait débuté sa longue journée en dominant successivement le Russe Abas Azizov (IJF 64) par ippon, le Mongol Uuganbaatar Otgonbataar (IJF 23) par waza-ari et le Français Alpha Oumar Djalo (IJF 31) par ippon. En quarts de finale, il a sorti le Moldave Dorin Gotonoaga (IJF 49) par waza-ari et enfin le Portugais Anri Egutidze (IJF 16) par ippon en demi-finales.

Le champion du monde et N.1 mondial l’Israélien Sagi Muki n’a terminé que 7e à Paris. Casse qui comptait 815 points de retard au classement mondial devrait se rapprocher de la première place.

Matthias Casse est le 8e Belge à s’imposer dans le prestigieux tournoi de Paris, le premier depuis qu’il a été labelisé Grand Chelem en 2009.

Philip Laats (-65 kg) en 1991, Koen Sleeckx (-73 kg) en 2002, Christel Deliège (-52 kg) en 1990, Gella Vandecaveye (-61 kg) en 1993, 1994, 2002 et 2003, Ulla Werbrouck (-70 kg) en 2000 et 2001 et (-72 kg) en 1995, Catherine Jacques (-70 kg) en 2006 et Brigitte Olivier (+78 kg) en 1998 sont les autres Belges vainqueurs dans la capitale française..