Plusieurs lignes de trams interrompues

Le trafic de la ligne de tram 39 entre les stations Stockel et Ban-eik est actuellement interrompu en raison des intempéries. La ligne de tram 44 entre les stations Madoux et Tervuren l’est également. La ligne de tram 3 est elle aussi interrompue entre les stations Van Praet et Esplanade ainsi que la ligne 7 entre les stations Van Praet et Heysel.

«Des navettes de bus ont été mises en place», a précisé Anne Van Hamme, porte-parole de la Stib. «Ces lignes de tram ont été interrompues de notre propre initiative, compte tenu des risques liés au vent sur ces tronçons bordés d’arbres», a-t-elle précisé.

Du côté des lignes de bus, le trafic de la ligne 13 entre Etangs Noirs et Simonis est interrompu sur ordre de police, tout comme celui des lignes 71, 66 et 29 entre Arenberg et De Brouckère. La ligne 66, également entre Arenberg et De Brouckère, est quant à elle déviée.

La ligne 34 entre Souverain et Saint-Anne vient également d’être interrompue.