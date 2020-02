PHOTOS/VIDÉOS| Oscars: notre incursion au cœur des préparatifs

Au cœur d’un pays ultra-sécurisé, il est agréable de constater que le périmètre gardé est si peu large. Il bluffe par l’accessibilité permise à quelques heures du rendez-vous cinématographique mondial.

Toucher du doigt le fameux tapis rouge? Tout le monde peut le faire! EdA On s’activait sur la dernière ligne droite, ce samedi, sur Hollywood Boulevard. On fixait les derniers spots, on réglait les derniers briefings, les chaînes de télévision s’entraînaient aux live à venir...

Le tronçon devant le Dolby Theater est fermé à la circulation automobile. Toute la route est dévolue au tapis rouge et aux espaces pour les interviews.

Deux couloirs sont formés pour les invités ayant le fameux sésame: les personnalités les plus attendues pourront fouler la red carpet sous la lumière tandis qu’un second couloir pour les accompagnateurs notamment est caché derrière un rideau...

Le hall d’accès du Dolby Theater librement accessible... via un couloir de service!

De part et d’autre de la rue, il y a le fameux trottoir avec ses étoiles. Cet Hollywood Walk of Fame est librement accessible... ou presque. C’est dans le prestigieux Dolby Theater que tous les invités vont commencer à affluer dès ce dimanche en début d’après-midi.

Ils arriveront dans le hall puis feront face au grand escalier que les curieux ne peuvent emprunter. Par contre, la sécurité permettait ce samedi à tout un chacun d’arpenter un long couloir de service afin de se retrouver au pied dudit escalier gardé menant à la jauge de plus de 3 300 sièges. On est bien loin des 270 personnes réunies pour la première, en 1929, à l’Hollywood Roosevelt Hotel!

Les touristes ne peuvent espérer plus belle approche au cœur de la machine. Pour rappel, le lieu n’accueille la cérémonie que depuis 2002.

L’accès principal à la cérémonie, là où les prix seront remis après le vote des... 6 000 membres de l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences (Ampas)! EdA

Dehors, plusieurs passages permettent de voir quelques parties du tapis rouge.

De l’autre côté de la rue, on déambule librement avec une vue plus ou moins ouverte sur le tapis. L’accès est protégé par des barrières solidement fixées à des palmiers.

C’est à hauteur de l’étoile de Paul Anka qu’on se presse le plus, face à l’entrée principale du lieu de toutes les festivités.

Hollywood la bouillonnante porte bien son nom! Et, chauvins que nous sommes, espérons que la grand-messe consacrera notre royaume d’un Academy Awards plaqué or...