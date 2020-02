Tempête Ciara: les interventions dans chaque province

La Tempête Ciara souffle sur la Belgique depuis ce dimanche matin. Les vents les plus violents, allant jusqu’à 130 km/h, devraient s’abattre sur notre pays en soirée et dans la nuit. Pour l’heure, voici un aperçu des dégâts déjà recensés.

Une soixantaine d’interventions dans la région de Dinant et Philippeville

Les pompiers des différentes casernes de la zone Dinaphi (Dinant-Philippeville) sont intervenus à une soixantaine de reprises, dimanche depuis 10h00, en raison de la tempête Ciara, indique le directeur opérationnel de la zone, Marc Léonard.

Les interventions sont essentiellement liées à des chutes d’arbres ou à des toitures envolées. «Pour le moment, cela se concentre surtout sur la zone de Philippeville», précise Marc Léonard. «Si des dégâts sont constatés un peu partout, c’est cette zone qui est la plus touchée. On a des interventions, mais il n’y a rien de dramatique à signaler pour l’instant».

Selon le gestionnaire du réseau de distribution de gaz et d’électricité Orès, des pannes d’électricité sont à signaler notamment à Hamois et Walcourt. A Anhée, un poteau électrique est tombé au niveau de la route de Rouillon (N932). La voirie est fermée à la circulation le temps de l’intervention.

Une vingtaine d’interventions par heure en Wallonie picarde (Hainaut)

La tempête Ciara n’épargne pas le Hainaut occidental. Les services de secours en Wallonie picarde effectuent en moyenne une vingtaine d’interventions par heure depuis la fin de matinée.

Les interventions consistent «essentiellement» en des «tronçonnages d’arbres et d’arbustes couchés sur les routes», précise Olivier Lowagie, officier supérieur de la zone de secours de Wallonie picarde. «Nous avons aussi eu des interventions pour des câbles tombés sur la voie publique.»

Mouscron a été la première et la principale ville touchée depuis le début des rafales de vent. «Nous sommes ensuite intervenus dans les régions de Tournai, Ath et Lessines, toujours sans gravité.» Une cinquantaine d’hommes sont sur le terrain, et aucun blessé n’était à déplorer à 16h.

A Antoing, la commune a décidé d’interdire la tenue de rendez-vous sportifs au stade communal. Des barrières de sécurité ont été placées autour du complexe. Tous les parcs ont aussi été fermés et certaines rues proches du château médiéval ont été interdites à la circulation.

Plusieurs centaines d’interventions des pompiers en Brabant wallon

Les pompiers du Brabant wallon ont eu à gérer plusieurs centaines d’interventions depuis dimanche matin, a-t-on appris auprès d’un dispatcheur de la centrale nivelloise.

Les équipes de sapeurs de Braine-l’Alleud, Jodoigne, Nivelles, Tubize et Wavre ont été fortement mobilisés dès la fin de matinée, lorsque la tempête Ciara a secoué la région. D’innombrables interventions concernent des arbres et branchages tombés sur les voiries ou menaçant de provoquer des dégâts. Un poteau d’éclairage s’est également effondré sur la N238 à Limelette, dans l’entité d’Ottignies/Louvain-la-Neuve.

Une cinquantaine d’interventions dans le Luxembourg pour des chutes d’arbres et de tuiles

Les pompiers de la province de Luxembourg sont intervenus à une cinquantaine de reprises dimanche matin sur l’ensemble du territoire provincial, à la suite des vents violents qui soufflent sur le pays. Des routes ont été fermées et des personnes ont dû être relogées.

Toitures endommagées, routes obstruées en raison de chutes de branches ou d’arbres: la zone de secours Luxembourg a effectué une cinquantaine d’interventions dimanche entre 09h00 et 13h00, selon Stéphane Thiry, commandant de la zone.

Une soixantaine de pompiers étaient déployés sur le terrain dans le courant de la matinée. Plusieurs routes ont dû être fermées à la circulation en raison de la dangerosité que représentaient les arbres en bordure de voiries.

C’est notamment le cas à Hotton, où l’on dénombrait trois arbres tombés route de l’Ansenne, entre les hauteurs du village et la carrière de Marenne. «À mon avis, ce n’est que le début», soulignait en début d’après-midi le bourgmestre de Hotton, Jacques Chaplier. «Nous allons répondre aux urgences, mais si ça tombe déjà maintenant, j’ai des craintes quand on voit les rafales qu’on annonce pour la fin de journée.»

Dans la commune de Hotton toujours, deux arbres se sont écrasés sur une maisonnette du centre Croix-Rouge pour demandeurs d’asile de Melreux. Aucun blessé n’est à déplorer, mais les occupants ont été relogés.

Environ 125 interventions des pompiers à Bruxelles

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus à 125 reprises ce dimanche depuis 14h00, en raison des intempéries qui sévissent sur tout le territoire de la région bruxelloise. Une centaine de demandes d’intervention est encore en attente de traitement.

«Il y a eu 17 interventions pour des arbres sur la voie publique, 82 pour des objets divers (corniches, tuiles, pierres, fenêtres, panneaux, échafaudage, bâches, etc.) sur la voie publique. Vingt-six interventions sont encore en cours de traitement et une centaine de demandes d’intervention sont en attente», a déclaré dimanche vers 17h20 Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.

«Les demandes sont traitées en fonction de l’urgence et de la disponibilité du matériel et du personnel. Les appels continuent d’affluer via les numéros d’urgence. Les dégâts causés sont répartis sur tout le territoire de la Région, seule la commune de Saint-Josse-ten-Noode semble être épargnée», a-t-il indiqué.

Plusieurs arbres sont tombés sur les routes en région liégeoise

Plusieurs arbres sont tombés dimanche en début d’après-midi sur différentes routes de la région liégeoise, indique le site de la police fédérale de la route. Neupré, Saint-Georges-sur-Meuse et Fléron sont notamment touchés.

Vers 13h10, la Nationale 638 à hauteur de Plainevaux (Neupré) a été fermée à la suite de la chute d’un arbre, qui entrave les deux sens de la circulation. Des déviations locales ont été mises en place et la chaussée devrait rester fermée jusqu’à lundi matin.

Une vingtaine de minutes plus tard, l’autoroute E42 en direction de Liège et en venant de Mons a également été touchée par une chute d’arbre, à hauteur de Saint-Georges-sur-Meuse. Deux bandes de l’autoroute ont été obstruées et la circulation a été fortement ralentie à cet endroit. La chaussée a pu être libérée peu avant 17h00.

Du côté de Fléron, depuis 13h40, la Nationale 621 est aussi fermée à la circulation pour une autre chute d’arbre.

Vers 16h30, les pompiers de Liège indiquaient avoir reçu entre 150 et 200 appels concernant la tempête. Les hommes du feu ont dû intervenir pour diverses chutes d’arbres et pour des toitures envolées à Liège, Ans et sur les hauteurs du Sart-Tilman.

Ceux de la zone Vesdre-Hoëgne-Plateau sont déjà intervenus plus d’une cinquantaine de fois.

La police de la Basse-Meuse signale également des chutes d’arbres et des câbles arrachés du côté de Warsage (Dalhem) et Bassenge.

A la suite des nombreuses interventions sur la zone de police de Liège, une cellule de crise a été mise en place par la Ville de Liège dans l’Hôtel de police, situé rue Natalis, précise la police locale liégeoise. «Les services de la sécurité et de la salubrité publique, des travaux et de la police sont directement et de manière permanente en contact avec les pompiers de Liège», ajoute-t-elle.

Ces dégâts sont dus à la tempête Ciara qui touche le pays depuis 10h00 dimanche matin. Le vent pourrait atteindre des rafales jusqu’à 120 km/h dans certaines régions. La tempête devrait quitter la Belgique dans le courant de la journée de lundi.