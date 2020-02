Tempête Ciara: les prochaines heures seront les plus turbulentes

Dans les prochaines heures, on attend de la pluie et des bourrasques qui pourront atteindre les 130 km/heure. BELGA PHOTO DAVID STOCKMAN BELGA

La tempête Ciara décoiffe la Belgique depuis ce matin. Mais son pic d’intensité, avec des phénomènes qui pourront être localement violents, ne fait que débuter et perdurera toute la nuit.

La tempête Ciara vous a secoué depuis ce dimanche matin? Ce n’était pourtant peut-être pas grand-chose avec ce qui pourrait arriver ce soir et la nuit de ce dimanche à lundi…

Jusqu’à présent, nous étions dans des rafales de vent liées au système synoptique, explique Vincent Sclamender, prévisionniste au Bureau du temps de l’Institut Royal Météorologique. Ce qui signifie que la tempête était portée et se développait dans le contexte de la dépression qui recouvre une bonne partie de l’Europe occidentale, les îles britanniques et la Scandinavie. Mais nous sommes, en ce début de soirée, en train de basculer dans des épisodes météo qui seront plus localisés et aussi plus violents parfois.

De -15 °C à 4 ou 5 km d’altitude, on va passer à -35 °C cette nuit»

«Dès ce soir et pour toute cette nuit, nous attendons de l’air plus instable, indique le prévisionniste. Cela s’accompagnera de pluies, de fortes rafales de vent descendantes et, localement, de phénomènes orageux. »

Cette accentuation est provoquée par un changement de type de masse d’air: plus froid en altitude et plus chaud au niveau du sol. Le jet-stream, ce courant de vent qui souffle à haute altitude, arrivera sous nos latitudes dès ce soir. «Aujourd’hui, il a soufflé à plus de 400 km/h sur l’océan, ce qui est remarquable», note Vincent Sclamender.

Son arrivée chez nous donnera un coup de froid plus accentué encore à l’air en altitude: «De -15 °C à 4 ou 5 km d’altitude, on va passer à -35 °C cette nuit. C’est ce qui pourra provoquer de forts pics de vents de 110 à 130 km/h, localement des phénomènes orageux avec des rafales descendantes et aussi de la pluie puisqu’on attend 25 à 40 litres dans les prochaines 24 heures.»

Même s’il y aura une accalmie par la suite, le vent devrait rester fort jusqu’à mardi (avec des pics de 100 km/h).