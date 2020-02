Les Belgian Cats battent la Suède et se qualifient pour les JO, une première

Les Belgian Cats seront de la partie cet été aux Jeux Olympiques de Tokyo

Dans un Versluys Dome acquis à sa cause, l’équipe nationale belge féminine de basket s’est imposée 53-61 contre la Suède dans son troisième match du tournoi de qualification olympique de basket féminin, dimanche à Ostende.

Comme souvent, c’est Emma Meesseman qui a porté l’équipe belge en inscrivant pas moins de 24 points.

La Belgique s’était inclinée 56-61 contre le Canada jeudi avant de s’imposer face au Japon (92-84) samedi. Les Belgian Cats figurent parmi les douze pays du tournoi de basket féminin des Jeux Olympiques du 27 juillet au 9 août dont le tirage au sort aura lieu le 20 mars.

🎟🇯🇵WE GOT OUR TICKET FOR #Tokyo2020 as we close off the #FIBAOQT with a win vs Sweden 💪🏾🇧🇪😼#crelansport #basketballbelgium #allforbasketball #sportersbelevenmeer #stadaanzee @FIBA pic.twitter.com/qAaRXwkTwB