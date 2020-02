Tempête Ciara: plusieurs arbres sont tombés sur les routes en région liégeoise

Plusieurs arbres sont tombés dimanche en début d’après-midi sur différentes routes de la région liégeoise, indique le site de la police fédérale de la route. Neupré, Saint-Georges-sur-Meuse et Fléron sont notamment touchés.

Vers 13h10, la Nationale 638 à hauteur de Plainevaux (Neupré) a été fermée à la suite de la chute d’un arbre, qui entrave les deux sens de la circulation. Des déviations locales ont été mises en place.

Une vingtaine de minutes plus tard, l’autoroute E42 en direction de Liège et en venant de Mons a également été touchée par une chute d’arbre, à hauteur de Saint-Georges-sur-Meuse. Deux bandes de l’autoroute sont obstruées et la circulation est fortement ralentie à cet endroit.

Du côté de Fléron, depuis 13h40, la Nationale 621 est aussi fermée à la circulation pour une autre chute d’arbre.

Les pompiers de Liège indiquent qu’ils reçoivent environ un appel toutes les 30 secondes depuis 13h00 dimanche. Les hommes du feu ont dû intervenir pour diverses chutes d’arbres et pour des toitures envolées à Liège, Ans et sur les hauteurs du Sart-Tilman.

Ces dégâts sont dus à la tempête Ciara qui touche le pays depuis 10h00 dimanche matin. Le vent pourrait atteindre des rafales jusqu’à 120 km/h dans certaines régions. La tempête devrait quitter la Belgique lundi matin.