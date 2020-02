Les Red Lions prennent leur revanche sur L’Inde et restent en tête des classements

Les Red Lions, l’équipe nationale belge masculine de hockey, première mondiale, ont pris leur revanche contre l’Inde lors du sixième match de la Belgique en Hockey Pro League.

Après leur défaite 2-1 samedi devant la 4e nation mondiale, les Belges se sont imposés 2-3 dimanche au Kalinga Stadium de Bhubaneswar, théâtre du sacre mondial des Red Lions fin 2018. Grâce à ce succès, les hommes de Shane McLeod restent non seulement en tête du classement mondial, mais également de celui de la Pro League.

Sans Loïck Luypaert, légèrement blessé et remplacé par Manu Stockbroeckx, et avec Maxime Plennevaux en attaque à la place de Tanguy Cosyns et Loic Van Doren à celle de Vincent Vanasch dans les buts, la Belgique s’est montrée bien plus réaliste dimanche.

Contrairement à la veille, les Red Lions ont rapidement mené au score. Un tir du capitaine Thomas Briels et de Sébastien Dockier fut suivi par le premier pc belge, imparablement transformé par Alexander Hendrickx (0-1, 3e).

En fin de premier quart-temps, une action sur l’aile gauche de l’Inde permit à Vivek Prasad de tromper Van Doren entre ses jambes (1-1, 15e). Le 2e quart démarra à nouveau en fanfare pour les champions du monde. En électron libre durant toute la partie, Nicolas De Kerpel se trouva à la reprise d’un centre de Simon Gougnard. Sa déviation substile devança Sreejesh Parattu, qui comme samedi a échangé son poste chaque quart-temps avec Krishan Pathak (1-2, 17e).

Cette avance fut de courte durée, puisque sur la réaction et le 1er pc indien en résultant, Amid Rohidas se montra le plus prompt sur une rebond (2-2, 17e).

C’est grâce à une perte de balle de la défense locale que De Kerpel parvint à servir Plennevaux sur un plateau. L’attaquant du Léopold démontra ses qualités de buteur en prolongeant dans le but vide déserté par Pathak pour le contrer, permettant à la Belgique de mener à la pause 2-3, (24e).

Le début de la seconde période démarra plus lentement mais reprit vite de l’intensité. Un 2e pc indien trouva Van Doren sur son envoi. Un beau ‘une-deux’entre Docquier et Kina et un autre essai de ce dernier fut contré in-extremis par Sreejesh. La blessure accidentelle de Stockbroekx à la cheville – le seul point noir de la journée – a marqué la fin de la 3e période. D’autres occasions ont émaillé la fin de partie mais le marquoir n’évolua plus. La Belgique avait moins dominé et s’était moins montrée présente dans le cercle adverse que samedi, mais son réalisme lui avait permis d’ajouter 3 points à ses totaux.

Au classement, les Red Lions sont toujours en tête avec 14 points, devant l’Inde qui compte 8 points après quatre rencontres.

Les deux prochains rendez-vous sont prévus en Allemagne le mois prochain. Les Belges défieront les Allemands (FIH 6) le 19 mars à Mönchengladbach (16h) avant de se rendre à Hambourg le 26 mars (16h30) pour le deuxième volet de ce diptyque.