Le double champion olympique Teddy Riner battu pour la première fois depuis plus de neuf ans

Teddy Rinner a été battu pour la première fois depuis 10 ans lors du tournoi de Paris, ce dimanche.

Coup de tonnerre dans le judo mondial, à moins de six mois des JO-2020: le Français Teddy Riner, qui brigue un troisième sacre olympique historique à Tokyo, s’est incliné pour la première fois depuis plus de neuf ans, dès le 3e tour du tournoi de Paris dimanche.

C’est le N.2 japonais Kokoro Kageura qui a mis un terme à la vertigineuse série de 154 combats remportés consécutivement par le double champion olympique en titre des poids lourds et décuple champion du monde (huit fois en +100 kg, deux fois en toutes catégories). Riner n’avait plus été battu depuis le 13 septembre 2010.

History is made!! After 154 consecutive victories over the course of 10 years Kageura Kokoro is the man to end the reign of Teddy Riner! The whole of France looks on in shock#JudoParis #Judo #Sport #Olympics #Paris #France pic.twitter.com/mqj3Jn9man