La Belgique aux Oscars: l’équipe du film nous reçoit à Los Angeles

La veille d’un jour qu’ils n’oublieront pas, la réalisatrice et les acteurs de «Une sœur» nous ont ouvert la porte de leur villa Airbnb louée à Beverly Hills.

Ce samedi, Jean passe nous chercher. Un «frenchy», aspirant acteur, qui arrondit ses fins de mois en jouant les Uber. Au volant de sa Mitsubishi, il nous conduit à Beverly Hills.

L’équipe du court-métrage belge «Une sœur» en compétition pour une statuette dorée nous y attend. Direction Colgate Avenue. Un nom comme un présage au sourire de la victoire?

Une vie de groupe à Los Angeles qui prolonge celle du tournage

L’Avenir avait rendez-vous sur la Colgate Avenue, ce samedi, pour rencontrer l’équipe. EdA Un authentique cadre californien se dévoile à l’adresse indiquée: un ciel bleu azur, un soleil au zénith et des villas avec une pelouse impeccable.

S’étoffant au fur et à mesure, l’équipe belge est finalement composée d’une dizaine de représentants et vient donc de migrer d’un hôtel à une maison louée en Airbnb. Le sentiment de l’auberge espagnole n’est pas loin. «On a l’impression que le tournage continue. On a vécu une expérience commune de tournage où l’on vivait ensemble et ça reste dans la continuité, sourit l’acteur Guillaume Duhesme complété par Delphine Girard, la réalisatrice: Oui, c’est chouette de faire un petit «bis»!»

Une dizaine dans le Dolby Theatre!

Ce dimanche, c’est donc une tribu noir-jaune-rouge qui déboulera sur la red carpet.

«Tout le monde vient à la salle, on a fait en sorte que cela pouvait avoir lieu. On sera donc bien une dizaine, pas tous placés ensemble malheureusement mais on sera tous là! On doit être là entre 14 heures et 14h30, le temps de faire le tapis rouge, de répondre aux médias…» Ensuite patience avec cocktails et zakouski! «Et à 17 heures, tout le monde doit être réuni dans le Dolby Theatre.»

Je n’ai pas un sentiment réel d’attente sur le résultat qu’on aura ce dimanche soir. J’ai juste envie qu’on arrive à vivre les choses ensemble, de manière joyeuse de toute façon!

Une présence si tôt s’explique par les 24 catégories, signifiant des centaines et des centaines de nommés: l’académie a nécessairement organisé un ordre de passage. «Cela évite que tout le monde vienne au même moment sur le tapis, que les gens veuillent apparaître aux côtés des grandes stars, bouchant le tapis et rendant le travail des médias très compliqué. Les Oscars essaient de réguler au maximum pour que ce soit fluide. Il y a même un couloir pour les personnes nommées et un autre pour les personnes non-nommées...»

Au milieu de la Colgate Avenue. EdA

À la question «Ça fait quoi d’être à Hollywood, aux Oscars?», les réponses fusent... Guillaume: «C’est assez surréaliste, tout est arrivé par étapes. Les Oscars est au cœur de ma passion, moins pour le cinéma que pour le jeu. En Europe, on a un cinéma que j’aime tout autant que le cinéma américain, voir qui me touche plus. Il y a ici un rapport au jeu qui passe plus par le corps, qui est plus physique chez les grands acteurs, comme De Niro dans Raging Bull. Avant même que j’analyse le pourquoi du comment, ça m’a fasciné et c’est à l’origine de ma passion pour l’interprétation». Selma: «C’est une magnifique nouvelle qui arrive en plusieurs étapes. On s’approche des La configuration lors de notre entretien, ce samedi. EdA choses mais sans cet enjeu «Il faut que le film aille aux Oscars!» Le film n’a pas du tout été fait dans cet esprit-là. Il a été réalisé avec concentration et sérieux, avec passion de la part de Delphine et de la nôtre. On était sur cette histoire qu’on voulait raconter, la tension qu’on voulait y mettre. Tout aujourd’hui n’est que du bonus et, du coup, c’est une belle fête pour le film, pour nous. C’est un endroit de reconnaissance pour un travail. Le meilleur a déjà été fait et tout ce qui vient ensuite n’est que des ajouts positifs». Delphine: «J’ai l’impression de continuer la fête de fin de tournage. J’ai pris tellement de plaisir à fabriquer ce film avec ces personnes-là. Ça vient de là, cette logique de venir ici en bande. Ça a été un vrai apprentissage sur la manière dont on a construit ce film avec les trois comédiens et avec tous mes collaborateurs à la technique. C’est une promesse pour que le film continue d’être partagé». Guillaume: «Ce qui est vertigineux est qu’on a fait ce film dans trois mètres carrés (NDLR, l’habitacle d’une voiture). C’était à une échelle micro, dans le noir et le froid. Et voir maintenant que ce film réalisé comme ça soit dans un écrin aussi grandiose et à l’échelle mondiale, je le redis: c’est vertigineux!» Delphine: «C’est vrai, le film a été tourné LA semaine du vortex polaire, en février 2018, il faisait moins 17°!»

Quand j’ai vu sur mon téléphone qu’il y avait vingt appels en absence de Jacques-Henri Bronckart, mon producteur, je me suis dit qu’il y avait probablement quelque chose qui s’était passé...

C’est le 13 janvier dernier que les nominés ont été dévoilés. «C’était la veille de mon anniversaire. On savait que la réponse allait tomber dans la journée et je ne voulais pas que cette attente la conditionne en positif ou en négatif. Du coup, je suis partie à la mer du Nord avec une amie. Quand j’ai vu sur mon téléphone qu’il y avait vingt appels en absence de mon producteur, je me suis dit qu’il y avait probablement quelque chose qui s’était passé... Je l’ai rappelé face à la mer. C’était un beau cadeau d’anniversaire!», sourit Delphine Girard.

La cinéaste est présente outre-Atlantique depuis le 24 janvier dernier pour assurer certains rendez-vous dont le repas des nominés. Le gratin y était réuni. «Il y avait certains événements organisés par l’académie des Oscars à honorer. J’ai pu voir aussi tous les courts-métrages, rencontrer certains réalisateurs et discuter de leurs films de manière formelle ou moins formelle, ce qui fut assez chouette. J’en ai aussi profité pour explorer cette ville que je ne connaissais pas et le désert, la Death valley.»

Le fameux sésame de la réalisatrice est prêt sur la table mais interdiction d’en dévoiler le contenu sous peine de voir l’accès au tapis rouge lui être refusé, ce dimanche, sur Hollywood Boulevard! EdA

Parmi les rendez-vous auxquels Delphine a pris part, il y a la diffusion des cinq courts-métrages sélectionnés. Sans doute son meilleur souvenir jusqu’à présent. «Je trouvais ça cool, qu’on revienne sur les histoires, les films, qu’on passe son temps un soir à parler uniquement de cinéma. Le film a été bien reçu. Ça faisait longtemps que je ne l’avais plus vu dans une si grande salle avec un public qui réagissait beaucoup. C’était impressionnant et vibrant.»

Notre représentante ne découvrait pas forcément les quatre autres courts au pays de l’oncle Sam. «J’en avais déjà vu plusieurs en festivals. On a eu des parcours croisés dont deux réalisateurs avec lesquels j’étais déjà en contact avant la sélection. C’est chouette du coup.

Il y a par exemple un réalisateur français, Yves Piat (NDLR, sélectionné pour le court Nefta Football Club), qui était avec moi à un festival au canada, l’année dernière. On a fait dix heures de train ensemble donc on se connaît un peu...

Et puis il y a un film tunisien qui s’appelle Brotherhood de Meryan Joobeur que j’ai vu et adoré en festival, il y a neuf mois. Je lui avais écrit pour le lui dire donc nous étions déjà en contact. Je suis ravie d’avoir l’occasion de le rencontrer maintenant. Ma préférence va à celui-là dans la sélection qui me concerne.» On sait donc à qui elle attribue sa statuette de cœur...

Leurs projets pour leur retour à une vie «normale» Delphine Girard: «Je suis en écriture sur plusieurs projets: on a avancé sur notre série avec Veerle, on a eu une idée qu’on développe ensemble. Je travaille aussi sur deux projets de longs-métrages. Tout se fait en même temps. J’ai hâte d’être à lundi pour revenir au travail, à ce que je faisais avant tout cela. Je profite quand même de ce moment qui ne va pas se repasser dans ma vie. Il y a l’impatience de vivre ces Oscars mais pas pour autant l’impatience de quelque chose de décisif». Selma: «Je fais majoritairement du théâtre. J’ai un projet intitulé «Science-fiction» que je vais jouer et mettre en scène. Il se fera à Séoul, pendant trois mois, en mars/avril/mai avant d’arriver à Bruxelles pour la première, le 6 octobre 2020». Guillaume: «J’ai un film - Terrible jungle - qui va sortir le 6 mai avec Catherine Deneuve et Jonathan Cohen. Je joue un militaire abruti! Et aussi Sentinelle pour Netflix qui devrait sortir en mars/avril».