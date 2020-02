D1 B-D1-D2 Amateurs: Virton accroché, Seraing-Liège arrêté, Meux en ballade contre Givry

Pas de but à Virton-Union en D1 B. Liège devrait remporté le match à Seraing sur tapis vert suite à une panne d'électricité, tandis que Tubize arrache le nul à Heist et l'Olympic n'a pu éviter la défaite à Dessel. Durbuy poursuit sa belle série, Meux surclasse Givry et Hamoir domine Namur.

D1B

Virton – Union St-Gilloise 0-0

Pas de but dans cette rencontre même si Virton aurait mérité un peu plus que ça.

D1 Amateurs

Dessel Sp. – Olympic 2-1

Buts: Breugelmans (1-0, 27e; 2-0, 31e), Van Den Kerkhof (2-1, 79e)

Troisième défaite consécutive pour les Olympiens avec deux buts de Breugelmans en quatre minutes, ; aux alentours de la demi-heure qui auront permis à Dessel de gérer la suite de la rencontre. Le but de Van Den Kerkhof aurait pu relancer l’Olympic à onze minutes du terme, il n’en sera rien.

Heist – Tubize 1-1

Buts: Webers (1-0, 9e), Aarab (1-1, 92e)

Même si ça ne lui permet de sortir de sa mauvaise passe, ce nul arraché dans les arrêts de jeu par Aarab chez le 4e classé, doit permettre à Tubize d’emmagasiner de la confiance. Car, très vite mené, il a su relever la tête.

FC Seraing - FC Liège 1-2 arrêté

Buts: Mouchamps (10e, 0-1), Bruggeman (0-2, 45e), Faye (1-2, 58e)

Cette rencontre, arrêtée durant plus d’une demi-heure suite à une panne d’éclairage, devrait revenir aux Liégeois sur tapis vert. Des Liégeois qui menaient 1-2 avant l’arrêt grâce à Mouchamps et Bruggeman, avant que Faye ne réduise la marque.

RWDM - Patro Maasmechelen 2-1

Buts: Brouwers (0-1, 12e), Bova (1-1, 29e), Renson csc (2-1, 66e)

Carte rouge: Cabeke (2J., 71e)

Lierse Kempenzonen - Dender 1-2

Buts: Hens (0-1, 12e), Arenate (1-2, 46e)

Deinze - La Louvière Centre 3-1

Buts: Delbergue (0-1, 18e), Vansteenkiste (1-1, 58e), Mertens (2-1, 68e; 3-1, 74e)

D2 Amateurs

Durbuy - Stockay 2-1

Buts: Lakaye (1-0, 16e), Dongala (2-0, 24e), Lambert (2-1, 94e)

Confirmation que les Stockalis ne sont pas au mieux puisqu’ils n’ont plus gagné depuis cinq matchs. Pire, voilà la quatrième défaite (la troisième de rang) dans cette série. Tout l’inverse de Durbuy qui poursuit la sienne (5e match sans défaite). Lakaye et Dongala avaient fait le job après vingt-quatre minutes. Cela restera ainsi jusqu’à la 94e et le but inutile de Lambert.

Meux - Givry 4-0

Buts: Van Hyfte (1-0, 13e), Kinif (PEN 2-0, 43e), Van Hyfte (3-0, 47e), Otte (PEN 4-0, 75e)

Ballade de santé pour Meux contre une équipe de Givry qui a concédé deux buts sur coup de pied arrêté de Van Hyfte et deux autres sur penaltys. Et dire que Givry en était à 13/15 avant ce déplacement.

Union Namur FLV - Hamoir 1-3

Buts: Lecerf (0-1, 35e), Biscotti (0-2, 37e), Gerodez (1-2, 63e), Yilmaz (1-3, 90e)

Ce sont les deux buts de Lecerf et Biscotti en deux minutes qui ont lancé Hamoir, dans les dix dernières minutes de la première période. A la reprise, Gerodez redonnait l’espoir à des Namurois qui y auront cru jusqu’à la 90e et le but d’Yilmaz.