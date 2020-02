Fed Cup: la Belgique en phase finale

Kirsten Flipkens: “Ma première victoire de l’année et peut-être mon dernier match en Belgique»

Après les deux victoires de Elise Mertens lors de ses deux simples, vendredi et samedi, Kirsten Flipkens a donc superbement parachevé le travail en amenant le 3e point nécessaire. Une victoire marquant la fin des débats (on n’a logiquement pas joué le double, devenu inutile), mais, surtout, synonyme de qualification pour la phase finale de Budapest.

«C’est un énorme soulagement, confiait la Campinoise, évidemment radieuse. Bien sûr, la victoire de Elise pour faire 2-1 m’avait enlevé un peu de pression, mais je ne voulais absolument pas décevoir. J’avais bien regardé le match de Diyas vendredi (contre Mertens) et je savais qu’avec mes slices, je pouvais l’embêter tactiquement. La preuve… Je suis d’autant plus ravie que c’est ma première victoire en simple de l’année et peut-être ma dernière apparition en Belgique, qui sait? La phase finale sera à Budapest et personne ne sait ce que nous réservera 2021. J’ai tout de même 34 ans, on peut jouer en 2021 en déplacement à l’étranger, on verra… Après 17 ans de Fed Cup, c’est donc beaucoup d’émotions. Mais quelle beau duel cette fin de semaine, quelle ambiance, quel public, quelle équipe!».