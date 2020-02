Tour d’Arabie saoudite: Phil Bauhaus l’emporte après sa victoire dans la dernière étape

Le Tour d’Arabie Saoudite a remplacé cette saison le Tour du Qatar dans le calendrier. Trois éditions avaient été disputées dans le royaume saoudien entre 1999 et 2002 avant de disparaître.

Phil Bauhaus (Bahrain – McLaren) a remporté le Tour d’Arabie Saoudite (2.1) cycliste après avoir remporté au sprint la 5e et dernière étape disputée samedi entre la Princess Nourah University et Al Masmak, dans les rues de la capitale Riyad, sur 144 km. L’Allemand a devancé le Français Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic) et le Néerlandais Arvid de Kleijn (Riwal Readynez Cycling Team). Timothy Dupont (Circus-Wanty Gobert) a terminé 4e.

Quatre fuyards ont animé la course. Le quatuor, composé du Canadien Nigel Ellsay (Rally Cycling), de l’Anglais Richard Jones (Ribble Weldtite Pro Cycling) et des Espagnols Angel Madrazo (Burgos-BH) et Jon Irisarri (Caja Rural – Seguroas RGA), a abordé les vingt derniers kilomètres avec plus de deux minutes d’avance.

Jonction à 5 kilomètres de l’arrivée

Mais sous l’impulsion des équipes de sprinteurs, et notamment le travail de la formation belge Circus-Wanty Gobert, l’écart a fondu comme neige au soleil jusqu’à 5 kilomètres de l’arrivée, moment de la jonction.

C’est donc groupé que le peloton s’est présenté dans le final. Déjà vainqueur de la 3e étape, Bauhaus a devancé Bouhanni au terme d’un sprint. Le Français, en tête du général après sa victoire vendredi, s’est montré mécontent du comportement de Bauhaus qui a changé de trajectoire.

Bauhaus, 25 ans, profite de sa 9e victoire chez les pros pour dépasser Bouhanni de deux secondes et s’adjuger le classement final. Le Portugais Rui Costa termine 3e à 13 secondes.