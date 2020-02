Officiel: nouvelle remise en province de Liège finalement

Le comité provincial vient de trancher: on ne jouera pas au foot sur nos pelouses de la P1 à la P4. C’est plus sage.

Pas facile de s’y retrouver avec le C.P. Liège. Lequel annonce à 13h ce samedi qu’il prendra une décision définitive dimanche matin 10h. Mais devant les remises qui tombent partout dans tous les sports et en football national, le comité provincial liégeois vient finalement de changer d’avis en remettant également tous les matchs prévus ce dimanche. Voici son communiqué. «Suite aux dernières informations météorologiques et l’alerte orange décrétée dès 10 heures, le Comité Provincial décrète la remise de tous les matches officiels et amicaux de ce dimanche 9 et lundi 10 février.»

Une sage décision qui n’évoque cependant pas les réserves et les jeunes qui jouent ce dimanche ni les matchs de premières prévus ce samedi. Mais il faut sans doute déduire qu’on ne jouera pas non plus dans ces catégories. Ouf, fin de saga. Le comité provincial a donc suivi l’avis de pas mal de clubs qui incitaient à la prudence. La raison l’a emporté. Il s’agit là de la deuxième remise consécutive après celle enregistrée la semaine passée.