Officiel: pas de remise ce week-end en province de Liège

Le comité provincial vient de trancher: on jouera bel et bien au foot sur nos pelouses de la P1 à la P4. Un avis qui divise.

Jouera, jouera pas? Le C.P. avait décidé de postposer sa décision à ce samedi 13h. Il faut dire que les conditions climatiques de ce week-end incitent à la prudence avec des prévisions qui font état d’une tempête ce dimanche. Qu’importe finalement et c’est officiel: on jouera bel et bien sur tous les terrains de notre province de la P1 à la P4. Il pourrait cependant y avoir une remise au match et au terrain si les conditions l’imposent. Voilà une décision qui va de nouveau faire grincer des dents et diviser les uns et les autres. Attention: une dernière mise à jour sera réalisée ce dimanche 10h00 pour les matches de dimanche après-midi en fonction de l’évolution des informations sur la tempête Ciara.