Hannut conserve quatre cadres

On avance lentement mais sûrement à Hannut en vue de la préparation de la saison prochaine. Ainsi, des reconductions ont déjà pu être entérinées et non des moindres. Des cadres ont d’ores et déjà prolongé. Amaury Geuns, Jordan Vandenberg, Thomas Devierman et Gauthier Pasteels seront encore au club la saison prochaine. Par contre, dans l’autre sens, Jérémy Hoven et Roman Graczyk ne seront pas conservés. À cet effet, le club est d’ailleurs à la recherche d’un dernier rempart solide.