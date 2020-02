Tempête Ciara: alerte orange ce dimanche, risque élevé de dégâts

Elle débutera à 10h00 pour prendre fin lundi matin à 11h00.

En raison du passage de la tempête Ciara, l’Institut royal météorologique a émis samedi une alerte orange pour le vent pour la journée de dimanche, avec un risque de dégâts élevé sur tout le pays.

La force du vent augmentera rapidement dimanche et l’IRM prévoit déjà dans l’après-midi des rafales de 80 à 110 km/h et un risque de dégâts par endroits. Dans la soirée et la nuit suivante, au passage d’un front froid actif, les rafales augmenteront encore, avec un danger de pics entre 110 et 130 km/h, voire plus sous un orage éventuel.

Le risque de dégâts sera élevé dans tout le pays, met en garde l’Institut.

Le vent continuera à souffler fort lundi dans la journée, mais les rafales les plus extrêmes disparaîtront.

En cas de code orange, il est demandé à la population de se tenir prête et de suivre les conseils donnés par les autorités compétentes.