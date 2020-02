Cédric De Cecco va disputer 6 épreuves du championnat de Belgique cette saison

Le duo vise une place dans le top 5 du classement final du Championnat de Belgique des rallyes. De Cecco-Humblet s’alignera dès au départ du rallye de Spa à la mi-mars.

À l’approche du début de la nouvelle saison des rallyes, les pilotes annoncent les uns après les autres leurs projets. Ce vendredi, Cédric De Cecco et Jérôme Humblet ont annoncé leur participation à six des neuf manches du championnat de Belgique des rallyes. Le duo pilotera une Skoda Fabia R5 de l’équipe Metior. «C’est en effet un très beau projet qui va devenir réalité. Je vais rester un gentleman driver, mais je veux tout faire de manière professionnelle», a déclaré Cédric De Cecco. «C’est le rêve de jeunesse qui devient réalité. Je suis devant un programme formidable, qui me fait me sentir très bien et très motivé».

La saison de De Cecco et de son copilote débutera à la mi-mars lors du rallye de Spa. Par la suite, le duo participera également au Rallye TAC, au Rallye de Wallonie, au Sezoensrally, au East Belgian Rally et au Condroz. «Nous choisirons entre la Skoda Fabia R5 et la Skoda Fabia R5 Evo, en fonction de la surface. La version la plus récente, un peu plus difficile à adapter, est idéale pour un parcours comme à Namur, Saint-Vith et Huy, tandis que nous utiliserons la première version de la Skoda à Spa, Tielt et Bocholt. Bien sûr, je reviens avec l’équipe Metior, qui a fait un travail parfait la saison dernière», a déclaré le Liégeois.

Objectif Top 5

L’objectif de Cédric De Cecco est d’atteindre une place dans le top cinq du classement final du Championnat de Belgique des rallyes après ces six courses. Se battre occasionnellement pour une place sur le podium est également un des objectifs. «Je sais à quel point notre championnat national de rallye est relevé, peut-être le plus fort d’Europe. Le niveau de concurrence est énorme, mais comme je l’ai prouvé dans le précédent Condroz, mon approche est parfois très efficace. La lutte à la pointe du progrès laisse également des traces sur un certain nombre de concurrents. Je dois en profiter»..