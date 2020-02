Le chanteur Arno, atteint d'un cancer, reporte 13 concerts de sa tournée

(Belga) Le chanteur Arno annonce samedi dans un communiqué qu'il reporte treize concerts de sa tournée "Santeboutique" en France, aux Pays-Bas et en Suisse. Le célèbre rockeur âgé de 70 ans est atteint d'un cancer du pancréas et doit se faire opérer.

Arno Hintjens, plus connu sous le nom d'Arno, a été diagnostiqué comme souffrant du cancer du pancréas en novembre dernier. Depuis, il a dû subir un traitement, dont une chimiothérapie. Il se produira le mardi 11 février prochain au Trianon à Paris et juste après, il se fera opérer à Bruxelles. Il sera en convalescence durant six semaines. Malgré son traitement, le chanteur a récemment donné trois concerts complets à l'Ancienne Belgique, juste après sa dernière chimiothérapie. "Les gens qui savent que j'ai un cancer se demandent pourquoi je suis sur scène. Mais il faut savoir que c'est la scène qui me donne le plus d'énergie. Quand je sais que je vais jouer, je me sens galvanisé", explique-t-il. "La musique m'a toujours sauvé la vie. Les concerts sont importants pour moi, autant que pour le public. En ce moment, la chanson 'Ha Ha' est un exutoire. 'Give me power' je ne fais plus qu'un avec le public et cela me rend fort. Je demande aux gens de me donner cette force... Et j'emporterai cette énergie avec moi, je peux la transcender", ajoute Arno. "Hier est mort, demain n'existe pas, je suis vivant aujourd'hui. Je veux être positif et profiter de la vie, en tenant compte de la situation", conclut-il. (Belga)